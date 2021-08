Warum flog eine mysteriöse Drohne über Stadtbergen?

Plus Vor Kurzem kreiste eine Drohne über Stadtbergen und sorgte für Aufregung. Bürgermeister Paul Metz klärt im Stadtrat über den Sinn und Zweck der Mission auf.

Sorgenvoll schauten einige Stadtberger vor Kurzem gen Himmel. Über ihnen schwebte in luftiger Höhe eine Drohne. Doch der Anlass, warum und zu welchem Zweck das Gerät über die seine Runden dreht, blieb unklar. Klarheit gab es nun bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats im Rathaus.