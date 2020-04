vor 5 Min.

Stadtbücherei liefert

Neuer Corona-Service in Gersthofen

Seit dem Dienstag hat die Stadtbücherei Gersthofen einen Lieferdienst. Er soll mit Medien aus der Bibliothek versorgen, solange die Bibliothek geschlossen ist.

Die Stadtbücherei liefert nach eigenen Angaben innerhalb des Stadtgebiets Gersthofen an volljährige Bibliotheksnutzer höchstens zwölf Medien pro Bestellung. Pro Leser ist maximal alle 21 Tage eine Bestellung möglich. Nutzer, welche ihren Medienbedarf hierdurch nicht oder nicht ausreichend bedient sehen, zum Beispiel Jugendliche und Leser, die aus wichtigem Grund mehr als zwölf Medien benötigen, können die Bücherei kontaktieren. Die Telefonnummer: 0821/2491513. Was man tun muss, um Bücher und Ähnliches geliefert zu bekommen, ist auf der Startseite der Stadtbibliothek im Internet erklärt. Schlagwort: „Lieferservice“. Hilfen bei der Anmeldung gibt es unter der Telefonnummer 0821/2491513.

Ausgeliefert wird an den Werktagen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen 14 und 17 Uhr. Die Mitarbeiter klingeln, stellen die verpackte Lieferung in einer Kiste ab und warten mit dem notwendigen Abstand, bis die Kunden die Medien aus der Kiste genommen haben. Wer Medienrückgaben hat, kann diese in die Kiste legen. (AZ)

