Stadtfest: Die Neusässer feiern den Sommer

Es gibt wie 2017 (oben) beim Neusässer Stadtfest was auf die Teller und auf die Ohren, etwa von der Big Band Blue Notes der Sing- und Musikschule und Tina Schüssler mit Band.

Im Juli steigt an zwei Wochenenden wieder das Stadtfest in Neusäß. Vor allem für Musikfreunde ist einiges geboten. Das sind die Highlights.

Von Julian Kraus

Alle zwei Jahre ist Stadtfestzeit in Neusäß: Von Freitag 5. bis Sonntag 7.Juli, und von Donnerstag 11. bis Sonntag 14. Juli verwandeln sich die Remboldstraße und der Ägidiuspark in eine Feierzone. Zwei Bühnen mit Musikprogramm sowie zahlreiche Buden gehören zu dem Fest an zwei Sommer-Wochenenden dazu. Ein Mix aus externen und regionalen Künstlern soll die Besucher des Stadtfestes begeistern.

Als einen Höhepunkt kündigt Organisatorin Anneli Bronner vom Kulturbüro Neusäß die aus Stadtbergen kommende Kickboxweltmeisterin Tina Schüssler mit ihrer neu gegründeten Band an. Die Sängerin tritt mit namhaften Musikern auf, unter anderem sind ein Gitarrist von Robbie Williams und Martin Schmid von der Presley Family an ihrer Seite. Erstmals dabei beim Stadtfest ist der Musikkabarettist Roland Hefter mit Band, der in Neusäß schon für eine ausverkaufte Stadthalle gesorgt hat und zuletzt mit seinem Song für ein friedliches Miteinander aller Menschen im Internet auf Anhieb 75 000 Aufrufe erzielte. Die italienische Kultband Veeblefetzer liefert einen Mix aus Reggae, Swing und Folk’n’Roll. Auftreten werden auch die österreichische Kultband Attwenger, die legendären Bananafishbones und die elf Paradiesvögel von Losamol. Hip-Hop und Reggae im Allgäuer Dialekt ist das Markenzeichen. „Da freue ich mich besonders drauf“, sagt Anneli Bronner.

Mundart-Liedermacher von Hudlhub singen mehrstimmig

Die Charmebolzen in Lederhosen von Muntermonika aus Thierhaupten, die bereits vor zwei Jahren als Newcomer mit von der Partie waren, kommen wieder nach Neusäß. Die Mundart-Liedermacher von Hudlhub singen mehrstimmig eigenständige Melodien mit lustigen und hintersinnigen Texten auf bayerisch. Die Sing- und Musikschule Neusäß gestaltet unter der Federführung von Achim Binanzer mit allen Bands – samt der vom Leiter persönlich dirigierten Big Band Blue Notes – einen ganzen Tag unter dem Motto „von Neusässern für Neusäß“. Außerdem sorgen die Stadtkapelle, die Schule für den Bühnennachwuchs Young Stage und das Ballettstudio Tingreen Jagob für Unterhaltung unter freiem Himmel. Bands aus der Region wie Generation, Grooving Oaks und die Hatliner haben sich angekündigt. Martin Seilers preisgekrönte A-cappella-Kultgruppe Greg is back sorgt am 14. Juli für ein stimmgewaltiges Finale.

Darauf können sich die Besucher freuen 1 / 17 Zurück Vorwärts Auf der Bühne im Hof spielen am Freitag, 5. Juli: - 16.45 Uhr: Gemeinsamer Einzug vom Rathaus über die Hauptstraße und Bühne im Park zur Bühne im Hof mit der Stadtkapelle - 17 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Richard Greiner - 17.15 Uhr: Zug der Stadtkapelle zur Bühne im Park - 17.20 Uhr: Ballettstudio Tingreen Jagob - 20 Uhr: Losamol – Reggae-Mundart-Band aus dem Allgäu mit der „BergLeit Tour“ - In der Pause von Losamol: Max Olbrich – Zauberei und Comedy

Aufder Bühne im Park spielen am Freitag, 5. Juli: - 17.45 Uhr: Platzkonzert der Stadtkapelle Neusäß - 20 Uhr: Generation – Partyband mit einem Mix der Hits der letzten 30 Jahre

Am Samstag, 6. Juli, spielen in der Stadthalle: - 11 Uhr: Vernissage zur Ausstellung der Fotofreunde Neusäß „Musik“ und des Fotoklubs der französischen Partnerstadt Cusset

Im Ägidiuspark: - 17 bis 19.30 Uhr: „Spurensuche“: Künstler in Aktion mit Kindern unter der Leitung von Clemens Brocker

Auf der Bühne im Park: - 20 Uhr: Roland Hefter und Band - 23 Uhr: Faschingsgesellschaft Narrneusia Showtime

Auf der Bühne im Hof: - 20 Uhr: Tina Schüssler und Band

Am Sonntag, 7. Juli, gibt es auf der Bühne im Park: - 17 Uhr: Bauchtanzgruppe des SV Hammel - 19 Uhr: Hatliner – Augsburger Coverband mit Rock, Pop, Oldies und aktuellen Hits

Im Ägidiuspark: - 17 bis 21 Uhr: Baumklettern für Kinder mit Jochen Veh

Auf der Bühne im Hof: - 19 Uhr: Veeblefetzer – Brass’n’Roll-Band aus Rom

Am Donnerstag, 11. Juli, steht auf der Bühne im Park: - 17 Uhr: Narrneusia – Showtime der Kids - 20 Uhr: Hudlhub – Heimatsound-Trio mit neuem Album „Komm mit mir“

Auf der Bühne im Hof: - 20 Uhr: Muntermonika mit „Sackrableu Tour“

Am Freitag, 12. Juli, spielen auf der Bühne im Park: - 17 Uhr: KidzClub7 – 7 Jungrocker unter der Leitung von Ulrich Brobeil - 20 Uhr: Attwenger - österreichisches Duo mit dem Album „Spot“ - 23 Uhr: Faschingsgesellschaft Narrneusia Showtime

Auf der Bühne im Hof: - 20 Uhr: Bananafishbones

Am Samstag, 13. Juli, ist auf der Bühne im Hof Tag der Sing- und Musikschule Neusäß: - 17.30 Uhr: Alle 4 Bands sowie Chöre der Sing- und Musikschule Neusäß - 20 Uhr: Blue Notes Big Band mit Pop, Swing, Rock, Jazz

Auf der Bühne im Park: - 20 Uhr: Groovin’ Oaks – Klassiker der Blues-Rock-Soul-Funk Geschichte

Am Sonntag, 14 Juli, gibt es auf der Bühne im Park: - 17 Uhr: Ehrung der Meister- und Aufsteigermannschaften der Neusässer Sportvereine - 20 Uhr: Young Stage – We are Family. Highlights aus Rock, Pop und Countrymusic

Auf der Bühne im Hof: - 19 Uhr: Martin Seilers Greg is back – A-cappella XXL

Tanz von der Gruppe Narrneusia

Zum musikalischem Programm kommen noch Aufführungen von Vereinen dazu wie der Westheimer TWIN-Taekwondo Gruppe oder Tanzvorführungen der Showtanztruppe der Narrneusia. Für den sportlichen Abschluss sorgt – wie in den Vorjahren – die Ehrung der Meister- und Aufsteigermannschaften der Neusässer Sportvereine, die der Bürgermeister der Stadt Neusäß, Richard Greiner, übernimmt. Kindern und Jugendlichen wird es auf dem Fest nicht langweilig: Für sie gibt es die Veranstaltung „Künstler in Aktion“ im Park, angeführt von Clemens Brocker, das im Park beliebte Baumklettern von Jochen Veh, lustiges Kasperletheater der Familie Kurz und eine Bauchtanzgruppe des SV Hammel mit orientalischem Zauber. Der KidzClub aus Aystetten lässt nicht nur die Kinder aufhorchen. Die sieben jungen Rocker spielen Songs von Andreas Bourani, Survivor, Silbermond, Twistet Sister, den Scorpions, John Lennon, No Doubt, The Cranberrries und den Ärzten. Für das leibliche Wohl sorgen Stände mit Essen und Trinken aus verschiedenen Ländern. Fisch, vegetarische und vegane Spezialitäten, Eis oder Crazykartoffeln samt Gemüsechips stehen zum Beispiel zur Auswahl.

