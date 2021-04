vor 36 Min.

Stadthalle Gersthofen bekommt neue Stühle für 400.000 Euro

Die Stühle in der Stadthalle Gersthofen blieben 2020 die meiste Zeit leer. Die Einnahmen brachen drastisch ein.

Plus Die Stühle in der Gersthofer Stadthalle sind in die Jahre gekommen. Nun sollen Neue angeschafft werden. Die Pandemie beschert Einbrüche bei den Einnahmen.

Von Gerald Lindner

25 Jahre lang wird die Bestuhlung in der Gersthofer Stadthalle nun schon genutzt. Nun sollen 1100 Besucherstühle und 30 Orchesterstühle angeschafft werden. Diese sollen zum Beginn der neuen Spielzeit geliefert werden und kosten knapp 400.000 Euro. Damit blieb man 40.000 Euro unter dem angesetzten Budget. Verhagelt hat es jedoch die Bilanz des Jahres 2020: Wegen der Lockdowns erzielte die Stadthalle 820.000 Euro weniger Einnahmen, betonte Bürgermeister Michael Wörle im Kulturausschuss. Dennoch hat das Stadthallenteam Hoffnung auf eine Lockerung der Beschränkungen in absehbarer Zeit.

