00:35 Uhr

Stadtpfarrer aus Senden kommt nach Neusäß

Stephan Spiegel tritt am 1. September die Nachfolge von Wolfgang Kretschmer und Markus Schrom an. Was er dazu sagt

Der neue Pfarrer der großen Pfarreiengemeinschaft Neusäß wird Stephan Spiegel, wie das Bistum jetzt mitteilte. Der bisherige Stadtpfarrer von Senden im Landkreis Neu-Ulm wird sein neues Amt zum 1. September antreten.

Auf den 52-jährigen, gebürtigen Würzburger wartet dabei die Aufgabe, die Pfarreiengemeinschaften Am Kobel (Westheim und Steppach) und Neusäß (mit St. Thomas Morus und St. Ägidius, Täfertingen, Aystetten und Ottmarshausen) zusammenzuführen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann auch Hainhofen dazukommen. Stephan Spiegel war die vergangenen elf Jahre in Senden tätig. Dort sagte er vor Kurzem, die Veränderung erfolge auf ausdrücklichen Wunsch des Bischofs Konrad Zdarsa. „Ich bin sehr stolz darauf, dass mir unser Bischof diese Aufgabe zutraut.“

Nun wird er Wolfgang Kretschmer, der mit 60 Jahren nicht mehr solch eine große Gemeinde übernehmen wollte, und Markus Schrom ablösen. Letzterer wechselt nach Fischach. (jah)"Seite 7

