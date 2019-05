05:57 Uhr

Stahlwerk: „Wir Herbertshofener sind genug belastet“

Das Stahlwerk will ein Drittel des Lohwalds fällen, um dort neue Hallen und Anlagen zu errichten.

Was die beiden Bürgerinitiativen zu den Erweiterungsplänen des Stahlwerks sagen. Eine angebotene Ausgleichsfläche wird aber noch landwirtschaftlich genutzt.

Von Elli Höchstätter

„Finger weg vom Bannwald“ – dieser Satz stand auf kleinen Schildern, die Mitglieder der Bürgerinitiativen bei der Gemeinderatssitzung in Meitingen hochhielten. Das Gremium befasste sich an diesem Abend mit den Erweiterungsplänen des Stahlwerks. Wie berichtet will das Stahlwerk ein Drittel des Lohwalds fällen, um dort neue Hallen und Anlagen zu errichten. Mit diesen Maßnahmen soll nach Auskunft der Geschäftsführung das Unternehmen konkurrenzfähig gemacht werden. Auch 350 neue Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. Nun liegen genauere Pläne vor, entschieden ist aber noch nichts.

Maria Brettschneider, die Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft zum Erhalt der Lebensqualität im Raum Meitingen (AGL) erklärt die Hintergründe der Schilder-Aktion: „Uns liegt vor allem der Wald am Herzen.“ Die Gutachten, die bei der Sitzung erörtert worden seien, hätten allesamt aufgezeigt, wie wichtig dieser Wald sei, um unter anderem auch die Emissionen abzuhalten, sagt Brettschneider.

Ausgleichsfläche wird noch landwirtschaftlich genutzt

Zwar biete das Stahlwerk eine Ausgleichsfläche in der Nähe an, doch diese werde derzeit noch landwirtschaftlich genutzt. Brettschneider folgert deshalb, dass es noch lange Zeit dauern werde, bis dieses Areal die Schutzmechanismen des derzeitigen Waldes übernehmen könnte.

Brettschneider verweist auch auf die geschützten Tiere, die im Lohwald leben. Deren Lebensraum darf nicht angetastet werden. Sie fragt sich allerdings, wie sich diese Tiere verhalten, wenn der Wald deutlich kleiner werden würde und man ihnen immer mehr auf die Pelle rückt.

Grenzwerte werden schon jetzt nicht eingehalten

Ein weiteres wichtiges Thema ist für die Mitglieder der AGL der Lärm. Laut Brettschneider gehe aus dem aktuellen Lärmminderungsplan klar hervor, dass die Grenzwerte schon jetzt nicht eingehalten werden können. Bei einer Erweiterung würde der Lärm aber zunehmen. Sie sagt: „Wir als Anwohner haben das Gefühl, dass die Grenze der Belastbarkeit erreicht ist. Wir Herbertshofener sind genug belastet.“

Die Mitglieder der AGL wollen sich nun bald treffen, um das Thema Werkserweiterung zu erörtern. Außerdem will Brettschneider mit der Bürgerinitiative Lech-Schmuttertal und dem Bund Naturschutz zusammenarbeiten.

Arbeitsplätze würden erhalten bleiben

Dass man im regen Austausch miteinander stehe, bestätigt Markus Eckstein. Er ist der Vorsitzende der BI Lech-Schmuttertal und erklärt, dass ihn eine Aussage von Bürgermeister von Michael Higl hinsichtlich der geplanten Werkserweiterung geärgert habe. Dabei ging es um den Lärm und die Feststellung von Higl, dass bei einer Erweiterung „nichts Großes“ mehr dazukommen dürfe. Eckstein sieht die Sache anders. Seiner Meinung müsse man eher Lärm wegnehmen. Eckstein begrüßt Investitionen ins Werk, wenn sie der Lärmminderung dienen und sie das Unternehmen auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Somit würde das Werk zukunftssicher aufgestellt. Auch die Arbeitsplätze würden somit erhalten bleiben.

Er wünscht sich, dass die Vertreter des Stahlwerks sauber mit den Bürgern aus den umliegenden Gemeinden kommunizieren. In der Vergangenheit sei man nicht immer korrekt informiert worden, sagt er. Das habe zu Misstrauen geführt und genau deshalb würden die Vertreter der Bürgerinitiative nun genau hinschauen. Klar sei für ihn, dass am Ende nicht mehr Belastungen für die Anwohner herauskommen dürfen.

