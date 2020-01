10.01.2020

Stammtisch für Gartenfreunde

Ökologisches Verständnis soll gefördert werden

Von Marcus Angele

Der Obst- und Gartenbauverein Gessertshausen bietet künftig regelmäßig jeden dritten Mittwoch in den ungeraden Monaten allen ökologisch interessierten Menschen in der Region eine Wissens- und Diskussionsplattform mit sogenannten „Gartenstammtischen“ an. Die Treffen finden in Gessertshausen, Margertshausen, Wollishausen und Kutzenhausen statt. Der jeweilige Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben. Der erste Stammtisch ist am Mittwoch, 15. Januar, um 18.30 Uhr im Sportheim des SV Gessertshausen mit dem Thema „Heimisches Obstgehölz“. Dabei sollen die Vorträge für die breite Interessentenschar nur die Initiativzündung für einen geselligen Erfahrungsaustausch sein und so auch ein generationsübergreifendes Verständnis für ökologische Zusammenhänge in unserem Lebensraum fördern. Bei den weiteren Stammtischen stehen in diesem Jahr ebenfalls richtiges Handeln und Praxisanwendungen beim heimischen Obstgehölz im Vordergrund. Durch Fragen und Wünsche setzen die Teilnehmer die Themenschwerpunkte für die folgenden Veranstaltungen.

Der Obst- und Gartenbauverein weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht nur Mitglieder des Gartenbau-sowie Imkervereins Gessertshausen, sondern alle, die sich um unsere heimatliche Natur sorgen, eingeladen sind.

Themen folgen