Teure Parkplätze am Gersthofer City-Center sorgen für reichlich Ärger

Plus Besucher des City-Centers in Gersthofen beschweren sich über hohe Bußgelder, wenn die Parkscheibe vergessen wird. Dabei sind die Regeln zur Nutzung klar formuliert.

Von Tobias Schertler

Wer in letzter Zeit nach dem City-Center Gersthofen googelte, stößt auf viele negative Bewertungen. Ein Großteil davon mit nur einem Stern. Was ist der Grund? Die Nutzer beschwerten sich nicht etwa über das kommerzielle Angebot, sondern wegen Geldbußen für das Parken vor oder unter dem Center. „Chris Ei“ kommentiert beispielsweise: „Unverschämt, Parkplatzüberwachung, bei zehn Minuten Standzeit bekommt man 30 Euro Strafe wegen fehlender Parkscheibe (...)“. Dort haben die Vorwürfe ihren Ursprung.

Seit Oktober 2019 beaufsichtigt der Parkraumüberwachungsdienst Playfair-Parking den Platz vor dem City-Center und die Tiefgarage. „Das ist Usus bei Gewerbeobjekten“, sagt Petra Riechert von der VIB Vermögen AG, der das Gebäude gehört. Nötig sei das geworden, nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Dauerparkern gegeben habe. Schon immer haben die Besucher aber eine Parkscheibe im Auto platzieren müssen, um drei Stunden kostenfrei parken zu können.

Strafe kann auch wieder zurückgenommen werden

Könne ein Kunde nachweisen, seine Parkscheibe eingelegt zu haben, werde eine Strafe jedoch zurückgenommen. Das scheint aber noch nicht bei allen Autofahrern angekommen zu sein, wenn man auf die Rezensionen blickt. Riechert hat dafür kein Verständnis. „Es wird vor Ort sehr gut kundgetan, sodass man die Regel nicht übersehen kann.“

In der Tat: Allein ohne das Parkhaus oder das City-Center betreten zu haben, können die Besucher bereits 15 Schilder sehen, die auf die Verwendung der Parkscheibe hinweisen. Hierbei nicht dazugezählt wurde das überdimensionale Empfangsschild an der Einfahrt. Dort wird die Strafe von 30 Euro pro nicht eingelegter Parkscheibe ebenfalls erwähnt. Auch noch vor dem Eingang durch die Glasschiebetür in den Einkaufsbereich werden die Kunden per analoger Anzeige gefragt, ob sie an ihre Parkscheibe gedacht hätten.

Die beiden Tiefgaragen sind unterirdisch miteinander verbunden

Darüber hinaus bietet die Stadt Gersthofen mit der Tiefgarage am Rathaus neben dem City-Center noch weitere Parkmöglichkeiten. Dort können Autos zwar nur zwei Stunden kostenfrei abgestellt werden, als Alternative böte sie sich dennoch an. Die beiden Tiefgaragen sind unterirdisch miteinander verbunden, sodass man lediglich die veränderten Parkbedingungen beachten muss. Wer nach Ladenschluss des City-Centers noch nicht nach Hause geht oder nach ihrer Wiedereröffnung Veranstaltungen in der Stadthalle besucht, kann beispielsweise ab 20 Uhr kostenlos in der Rathaus-Tiefgarage parken.

Wie gehen die Betreiber mit den Beschwerden um? „Wir bitten unternehmensseitig um die Einhaltung der Regularien“, lässt Riechert mitteilen. Nun müssten sie lediglich alle Besucher beachten.

