Unbekannter löst in Thierhaupten an Auto die Radmuttern

Als ein 48-Jähriger mit dem Auto in Thierhaupten losfährt, merkt er, dass etwas nicht stimmt. Der Wagen stand tagsüber auf dem Klosterparkplatz.

Gerade noch rechtzeitig hat ein 48-jähriger Autofahrer bemerkt, dass an seinem Fahrzeug etwas nicht stimmt. Er fuhr daraufhin sofort in eine Werkstatt.

Das Auto des 48-Jährigen stand laut Polizei am Mittwoch zwischen 6 und 15.15 Uhr auf dem Klosterparkplatz an der Augsburger Straße in Thierhaupten. In diesem Zeitraum muss der Täter die Radmuttern beider Vorderreifen gelöst haben. Der 48-Jährige bemerkte glücklicherweise während der Heimfahrt den Umstand. In seiner Autowerkstatt wurden die Radmuttern wieder angezogen. Die Polizei Gersthofen sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit am Klosterparkplatz etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)