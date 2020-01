Trinkwasser: So geht es in Diedorf weiter

Plus Ein Schwachpunkt der Trinkwasserversorgung im Raum Diedorf ist der Brunnen in Anhausen. Grund ist ein alter Schaden. Nun soll technisch vorgesorgt werden.

Nur noch ein letzter Schritt – dann kann die Marktgemeinde Diedorf mit ihren 11.000 Einwohnern langsam wieder aus der Trinkwasserchlorung aussteigen. So hofft zumindest Bürgermeister Peter Högg.

Noch in dieser Woche soll die letzte nötige Nachrüstung installiert werden, kündigte er auf dem Neujahrsempfang der Gemeinde am Dreikönigstag an.

Ein Trübungsmessgerät soll eingebaut werden

Dabei handelt es sich um ein elektronisches Trübungsmessgerät. Es soll im Brunnen Anhausen eingebaut werden. Der Brunnen ist in der Trinkwasserversorgung der Gemeinde ein besonders kritischer Punkt. Hier wurde bereits im Jahr 2011 ein Schaden im Sperrrohr entdeckt – allerdings nicht behoben. Im schlimmsten Fall kann hier Fremdwasser eindringen und bis zur Brunnenpumpe gelangen.

Die Trübungsmessanlage soll nun frühzeitig und ständig kontrollieren, dass keine Keime im Wasser auftreten und gegebenenfalls zusammen mit der ebenfalls in den vergangenen Monaten installierten UV-Anlage das Wasser keimfrei halten. „Damit haben wir im Brunnen Anhausen zwei Kontrollanlagen, bevor das Wasser überhaupt ins Netz gelangt“, beschreibt Bürgermeister Högg.

Brunnen Anhausen kann notfalls vom Netz genommen werden

Sollte das Wasser dennoch einmal nicht keimfrei sein, kann der Brunnen Anhausen auch vom Netz genommen werden und die gesamte Marktgemeinde für ein paar Tage mit Trinkwasser aus den übrigen Diedorfer Brunnen versorgt werden. „Aber das geht nicht als Dauerlösung“, so der Bürgermeister.

Univ.-Prof. Dr. med. Claudia Traidl-Hoffmann, Direktorin der Hochschulambulanz für Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg, beantwortet die wichtigsten Fragen rund um Chlor. Video: Maria Heinrich

Tatsächlich ist die Marktgemeinde bereits auf der Suche nach einem oder zwei neuen Brunnen für die Versorgung von Diedorf und Anhausen. Im Frühjahr sollen Probebohrungen an vier Stellen im Bereich zwischen den beiden Ortsteilen erfolgen. Die genauen Stellen sind mit dem Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth abgesprochen.

In diesen Tagen erwartet man im Rathaus eine Antwort aus dem Gesundheitsamt, dass nach Abnahme der technischen Nachrüstung aus der Chlorung ausgestiegen werden kann. Högg hofft, dass das noch in diesem Monat passiert. An den jüngsten Gesprächen zwischen dem Amt und der Gemeinde hat auch Landrat Martin Sailer teilgenommen. Er unterstützt die Marktgemeinde in ihrem jetzigen Plan. „Die Gemeinde hat wirklich viel in Sachen Trinkwasserschutz unternommen“, sagte er am Rande des Neujahrsempfangs.

Das jetzige Vorgehen birgt auch ein gewisses Risiko

Allerdings machen beide Politiker klar, dass das jetzige Vorgehen auch ein gewisses Risiko birgt. Jeden Tag müssen die Mitarbeiter des Wasserwerks in den kommenden Monaten den Brunnen in Anhausen kontrollieren und die Messergebnisse ans Gesundheitsamt weiterleiten. Tritt dort tatsächlich wieder verkeimtes Wasser auf, müsste im schlechtesten Fall erneut gechlort werden. Die Alternative wäre jedoch eine durchgehende Chlorung auch für die nächsten Monate.

Das Ende einer Trinkwasserchlorung bedeutet zunächst übrigens erst einmal wieder eine Übergangsphase mit Abkochen des Wassers. So soll sichergestellt werden, dass tatsächlich keine Keime in den Versorgungsleitungen nachzuweisen sind – auch ohne den ständigen Zusatz des Desinfektionsmittels. (jah)

