Trotz Beschwerden: Die Bonchamper Straße in Diedorf bleibt, wie sie ist

Plus Anwohner der Bonchamper Straße in Diedorf beschweren sich über zu viel Verkehr. Die Gemeinde prüft ihre Vorschläge und verändert: nichts.

Bei einem Gespräch mit unserer Redaktion vor wenigen Wochen hatten Anwohner der Bonchamper Straße drastische Worte für ihre Situation gewählt: Von schlaflosen Nächten wegen des Verkehrslärms am Kreisverkehr und Angst um den Sohn im Grundschulalter war da die Rede gewesen. Jetzt war die Lage in dem Wohngebiet an der Lindenstraße nochmals Thema im Hauptausschuss der Marktgemeinde Diedorf. Mit dem Ergebnis: Im Moment wird sich nichts für die Anwohner ändern.

Dabei haben in den vergangenen Wochen und Monaten Sachbearbeiterin Sabine Buchholz und ihre Kollegen aus dem Bauamt sämtliche Möglichkeiten und Vorschläge der Anwohner geprüft. Doch jetzt steht fest: Entweder sind die Maßnahmen nicht umsetzbar oder sie würden kaum Auswirkungen auf die Situation vor Ort haben.

Bonchamper Straße in Diedorf ist als Zone 30 ausgewiesen

Das ist die Ausgangslage: Die Bonchamper Straße ist als Zone 30 ausgewiesen, sie führt hinter dem Discounter Aldi hinauf in Richtung Seniorenzentrum. Gemeinsam mit dem Landratsamt hat Sabine Buchholz die alten Bebauungsplanunterlagen durchgesehen: „Die Straße war von Anfang an als Haupterschließungsstraße des Wohngebiets und sogar noch einer möglichen Erweiterung ausgewiesen. Auch war sie von Anfang an als Entlastungsstraße deklariert worden.“ Gemeint ist damit die parallel verlaufende Pestalozzistraße. Sie war bis zum Bau der Bonchamper Straße die einzige Zufahrt zu den Wohngebieten oberhalb der B300. All das hätten die Bewohner von Anfang an gewusst, „die Informationspflicht der Gemeinde wurde damit erfüllt“, so Buchholz.

Immer wieder hatten Anwohner sich bei der Gemeinde beschwert, sie hätten niemals mit so viel Verkehr gerechnet. Eine Sperrung oder Ausweisung als Anliegerstraße sei deshalb mit dem Landratsamt nicht zu machen, so Buchholz.

Landratsamt hat in Diedorf den Verkehr gezählt

Für den Verkehrsfluss liegen jetzt übrigens belastbare Zahlen vor. In der zweiten Märzwoche, noch vor den Corona-Beschränkungen, hat das Landratsamt nachgezählt. In jener Woche wurden in der Lindenstraße beim Seniorenzentrum knapp 1600 Fahrzeuge gezählt, davon 3,7 Prozent im Schwerlastverkehr (einschließlich der Linienbusse) und knapp 1500 Fahrzeuge in der Bonchamper Straße (0,75 Prozent im Schwerlastverkehr). Eine Sperrung für Lastwagen würde deshalb kaum messbare Entlastung bringen, so Sabine Buchholz. Auch das hatten die Anwohner vorgeschlagen. Zudem wurde in der Bonchamper Straße eine Durchschnittsgeschwindigkeit von gut 32 Kilometern pro Stunde gemessen, in der Lindenstraße allerdings von 42 Kilometern pro Stunde. Auch hier muss vor dem Seniorenzentrum Tempo 30 eingehalten werden.

Am Kreisverkehr ist es besonders laut

Dort hatten sich Polizei, Busunternehmer, Anwohner und Verwaltung auch gemeinsam den Kreisverkehr angesehen. An dem sei es durch das Kopfsteinpflaster besonders laut, so Anwohner. Allerdings ist eine bauliche Änderung nicht möglich. Verändert man den Kreisverkehr, kommen Busse nicht mehr unfallfrei um das Hindernis herum. Hinzu kommt: Rein rechtlich gesehen müssten die Anwohner jede Änderung wieder selbst bezahlen.

Ebenso wenig Aussicht gibt es auf einen Gehweg auf der westlichen Seite der Bonchamper Straße – hier sei einfach kein Platz, so Sabine Buchholz. Allerdings sei der Gehweg auf der östlichen Straßenseite über Querungshilfen von allen Seiten gut erreichbar. „Wir sollten den Anwohnern vorschlagen, den Fußweg auf privatem Grund umzusetzen“, schlug Gemeinderat Thomas Kugelmann (WfD) vor. Und sie nochmals an die Vorgaben im Bebauungsplan erinnern. „Aber das subjektive Empfinden von Verkehr ist da vielleicht ein anderes“, gab er zu. Der Ausschuss beschloss, die gesamte Verkehrssituation nicht zu verändern.