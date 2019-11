vor 39 Min.

Umbruch bei der SPD in Stadtbergen

Mit diesen Kandidaten für den Stadtberger Stadtrat zieht die SPD in den Wahlkampf.

Auf der Liste der Kandidaten sind drei amtierende Stadträte nicht mehr dabei. Das sind die Kandidaten der SPD in Stadtbergen im Überblick.

Bei der SPD Stadtbergen findet ein Umbruch statt: Die Stadtratsmitglieder Herbert Woerlein, Gabi Bentlage und Barbara Gartzke-Mögele stehen für die nächste Stadtratswahl nicht mehr zur Verfügung. Der ehemalige Landtagsabgeordnete Woerlein war 2008 in den Stadtrat gekommen. Der 56-jährige Fraktionsvorsitzende Roland Mair möchte gerne in dem Gremium weitermachen. Er steht auf Platz eins der SPD-Kandidatenliste.

Sowohl die erste Vorsitzende von Stadtbergen, Gabi Wiedemann als auch Mair zeigten sich zufrieden mit dem Ergebnis der Nominierung. Der ehemalige Bürgermeister Dr. Ludwig Fink lobte: „Das Durchschnittsalter unter den ersten 12 Kandidaten beträgt 42 Jahre – über die gesamte Liste ist ein Spiegelbild der Bevölkerung von Stadtbergen abgebildet.“ SPD-Landratskandidat und Kreisvorsitzender Fabian Wamser stimmte zu: Die SPD Stadtbergen habe „überzeugende Kandidaten“ gewonnen.

Vier Personen auf der Liste haben bereits Erfahrung im Stadtrat: Roland Mair und der in diesem Jahr nachgerückte Matthias Künzel sind vorne platziert. Dieter Häckl und die dritte Bürgermeisterin, Bärbel Schubert sind im Mittelfeld zu finden. „Eine Kommunalwahl ist eine Persönlichkeitswahl“, so Mair. „Wir haben daher keine Scheu, auch den jungen Kandidaten auf den vorderen Plätzen eine Chance zu geben.“ Aus diesem Grund seien insgesamt auch fünf Kandidaten, die unter 24 Jahre alt sind, auf der Liste.

SPD setzt auf Kandidaten, die Stadtbergen kennen

Mit dem Schulleiter der Parkschule, Jürgen Brendel, und der Postzustellerin, Sigrid Clorennec sind laut Mair Kandidaten gefunden worden, die Stadtbergen kennen. Anette Baer, die langjährige Leiterin der Fußballabteilung der TSG Stadtbergen, würde sich im Stadtrat für die Themen Sport und Kultur engagieren. Der Geschäftsführer der IG Metall Augsburg, Michael Leppek, will sich im Falle seiner Wahl als Kommandant der Leiterhofer Feuerwehr für Verbesserungen bei der städtischen Unterstützung des Ehrenamtes einbringen. Gabi Wiedemann und Bärbel Schubert ist es wichtig, dass insgesamt eine gute Politik - auch über Parteigrenzen hinweg - für die Bürgern von Stadtbergen gemacht werde. Helmut Jung möchte mit seiner Kandidatur vor allem auch ein Zeichen dafür setzen, dass demokratisches Engagement heute wieder wichtiger denn je geworden sei. Die Integration von Menschen aus unterschiedlichen Nationen liegt den Kandidaten Muhterem Yilmaz und der bisher noch 17-jährigen Sarah Dengel von den Siebenbürger Sachsen am Herzen.

Mit der gehörlosen Heike Heubach und dem schwerbehinderten 2. Vorsitzenden, Dieter Fromm, hat die SPD Stadtbergen außerdem zwei Menschen mit Behinderung unter den ersten zehn Plätzen. Während sich Heike Heubach für den Ausbau von Fahrradwegen stark machen möchte, spielt für Dieter Fromm neben Inklusionsthemen auch der soziale Wohnungsbau eine zentrale Rolle.

Im Anschluss an die Nominierung der Kandidaten fand noch die Verabschiedung des Wahlprogramm statt. Die SPD will ihren Fokus in den künftigen sechs Jahren auf die Themen Mobilität und Verkehr sowie Landschaftsschutz und Natur, Wohnen und Bildung legen.

Das sind die Kandidaten der SPD in Stadtbergen

1. Mair Roland Stadtbergen , 56 Jahre Dipl. Informatiker Stadtrat, Kreisrat



, 56 Jahre Dipl. Informatiker Stadtrat, Kreisrat 2. Wiedemann Gabi Stadtbergen , 43 Jahre, Dipl. Sozialpädagogin



Gabi , 43 Jahre, Dipl. Sozialpädagogin 3. Künzel Matthias Deuringen, 47 Jahre, Richter, Stadtrat



Matthias Deuringen, 47 Jahre, Richter, Stadtrat 4. Baer Anette Leitershofen, 54 Jahre, Sozialpädagogin



Anette Leitershofen, 54 Jahre, Sozialpädagogin 5. Dr. Starke Patrick Stadtbergen , 45 Jahre, Physiker



, 45 Jahre, Physiker 6. Popovic Vanessa Leitershofen, 24 Jahre, techn. Einkäuferin



7. Fromm Dieter Stadtbergen , 58 Jahre, techn. Einkäufer



Dieter , 58 Jahre, techn. Einkäufer 8. Heubach Heike Stadtbergen , 40 Jahre, Industriekauffrau



Heike , 40 Jahre, Industriekauffrau 9. Brendel Jürgen Deuringen, 55 Jahre, Schulleiter



Jürgen Deuringen, 55 Jahre, Schulleiter 10. Dengel Sarah Stadtbergen , 18 Jahre Schülerin



, 18 Jahre Schülerin 11. Yilmaz Muhterem Stadtbergen , 39 Jahre, Philologe



, 39 Jahre, Philologe 12. Pfaff Pia Leitershofen, 19 Jahre, Studentin



13. Wiedemann Florian Stadtbergen , 39 Jahre, Sachbearbeiter



Florian , 39 Jahre, Sachbearbeiter 14. Clorennec Sigrid Virchowviertel, 51 Jahre, Postzustellerin



15. Leppek Michael Leitershofen, 49 Jahre, Jurist, Rettungsassistent



Michael Leitershofen, 49 Jahre, Jurist, Rettungsassistent 16. Schubert Bärbel Stadtbergen , 59 Jahre, Hauswirtschaftsmeisterin, 3. Bürgermeisterin



, 59 Jahre, Hauswirtschaftsmeisterin, 3. Bürgermeisterin 17. Häckl Dieter Leitersh., 74, Ltd. Regierungsdirektor a.D., Stadtrat



Dieter Leitersh., 74, Ltd. Regierungsdirektor a.D., Stadtrat 18. Wolf Barbara Stadtbergen , 70 Jahre, Rentnerin



, 70 Jahre, Rentnerin 19. Fetzer Wolfgang Stadtbergen , 60 Jahre, Pflegedienstleitung



, 60 Jahre, Pflegedienstleitung 20. Strohmayr Ludwig Stadtbergen , 18 Jahre, Student



, 18 Jahre, Student 21. Fetzer Ulrich Stadtbergen , 56 Jahre, Bauzeichner



, 56 Jahre, Bauzeichner 22. Schmid Franz Leitershofen, 76 Jahre, Rentner



23. Großmann Otto Deuringen, 69 Jahre, Pensionär



24. Jung Helmut Leitershofen, 64 Jahre Rentner



Helmut Leitershofen, 64 Jahre Rentner Ersatzkandidaten:



Yilmaz Oktay Stadtbergen , 44 Jahre Bauingenieur



, 44 Jahre Bauingenieur Mair Aaron Stadtbergen , 18 Jahre Auszubildender



Aaron , 18 Jahre Auszubildender Schlosser Werner Stadtbergen , 63 Jahre, Industriekaufmann (AL)

Themen folgen