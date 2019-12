17:00 Uhr

Unabhängige Wählergruppe in Dinkelscherben stellt ihr Team vor

Die Gruppe rund um Bürgermeisterkandidat Edgar Kalb nominiert ihre Liste. Das sind die Kandidaten im Überblick.

„Viel geschafft. Viel erreicht. Viel zu tun.“ Mit diesem Slogan tritt die Unabhängige Wählergruppe in Dinkelscherben zur Kommunalwahl am 15. März 2020 an. Nun wurden die 20 Kandidaten für den Marktrat vorgestellt. Als Bürgermeisterkandidat geht wieder Edgar Kalb ins Rennen.

Die Unabhängige Wählergruppe gründete sich zur letzten Kommunalwahl 2014 und stellte neben fünf Markträten mit Edgar Kalb auch den Bürgermeister. „Wir verstehen uns als Macher, nicht als Politiker“, sagt Kalb.

Nach dem deutschen Parteiengesetz gelten Wählergemeinschaften nicht als Parteien. Dies ist den Kandidaten der UW14 auch wichtig, da auf kommunaler Ebene sachliches und themenorientiertes Handeln im Vordergrund stünde und Parteipolitik nur hinderlich sei. „Bei uns darf jeder seine eigene Meinung haben und diese auch vertreten“, sagt Kalb im Blick auf die vielen anstehenden Aufgaben in der Marktgemeinde. Beispielsweise gebe es etwa beim Thema Umgehungsstraße innerhalb der UW14 Befürworter und auch Gegner. Wichtig seien das gute Miteinander und eine faire Diskussionskultur. Dies habe bislang auch überparteilich gut funktioniert. „Rund 90 Prozent unserer Marktratsbeschlüsse waren einstimmig“, sagt Kalb.

Bürgermeister Kalb: Mehrere Kandidaten beleben den Wettbewerb

Dass er bei der Kommunalwahl 2020 dennoch zwei Gegenkandidaten hat, sieht er sportlich. „Das belebt den Wettbewerb und fördert das Interesse an den anstehenden Themen in unserer Gemeinde“, sagt Kalb. Er trete jedenfalls sehr gerne wieder an und möchte die vielen angestoßenen Projekte abschließen und Neues vorantreiben.

Das Team der UW14 stellt sich im neuen Jahr auf Wahlversammlungen in allen Orten vor. Ebenfalls geht es auch wieder mit dem „Glühmobil“ auf Tour quer durch die Reischenau. Bei lockerer Atmosphäre sollen die Bürger hier die Gelegenheit haben, mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen.

Das sind die Kandidaten der Unabhängigen Wählergruppe Dinkelscherben

1. Edgar Kalb , 58, Bürgermeister, Dipl. Informatiker



, 58, Bürgermeister, Dipl. Informatiker 2. Stefan Rittel , 50, Leiter IT-Service



, 50, Leiter IT-Service 3. Martin Haslinger , 38, Bankfachwirt, Prokurist



, 38, Bankfachwirt, Prokurist 4. Nicole Hafner , 38, Erzieherin



, 38, Erzieherin 5. Paul Schreiber , 64, selbstständiger Elektrotechniker



, 64, selbstständiger Elektrotechniker 6. Markus Ritter , 43, Dipl. Forst-Ingenieur, Forstbetriebsleiter



, 43, Dipl. Forst-Ingenieur, Forstbetriebsleiter 7. Johann Gumpinger , 36, Unternehmer, Landwirt



, 36, Unternehmer, Landwirt 8. Luca Kraus , 30, Bodengutachterin für Altlasten



, 30, Bodengutachterin für Altlasten 9. Arthur Guggemos , 42, selbstständiger Unternehmer



, 42, selbstständiger Unternehmer 10. Dr. Georg Aumann , 45, Arzt



, 45, Arzt 11. Oliver Böck , 39, selbstst. Bausachverständiger, Energieberater



, 39, selbstst. Bausachverständiger, Energieberater 12. Birgit Bäurle , 44, Hausfrau



, 44, Hausfrau 13. Franz Mayr , 62, Milcheinkäufer a. D.



, 62, Milcheinkäufer a. D. 14. Elisabeth Fürst , 53, Medizinische Fachangestellte



, 53, Medizinische Fachangestellte 15. Christoph Weimer , 31, Maurermeister



, 31, Maurermeister 16. Elisa Spatz , 40, Pädagogin



, 40, Pädagogin 17. Willibald Spatz , 43, Lehrer



, 43, Lehrer 18. Andreas Kalb , 32, Lehrer



, 32, Lehrer 19. Georg Hitzler , 53, Krankenpfleger



, 53, Krankenpfleger 20. Claus Basilauskas, 55, Dipl. Ing. Maschinenbau

Ersatzkandidaten: Ulrich Peter , 69, Polizeibeamter i. R., und Morten Prohm, 31, Finanzberater. (AL)

Themen folgen