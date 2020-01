vor 38 Min.

Unbekannte Diebe schlagen auf zwei Baustellen zu

Zwei Baustellendiebstähle hat es am Wochenende in Gersthofen und Langweid-Foret gegeben.

Unbekannter Täter stehlen Werkzeuge in Gersthofen und Langweid-Foret im Gesamtwert von rund 4000 Euro.

Zwei Baustellendiebstähle hat es am Wochenende in Gersthofen und Langweid-Foret gegeben. Zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh suchte der Täter die Großbaustelle an der Augsburger Straße in Gersthofen auf.

Er brach laut Polizei Vorhängeschlösser auf, um in eine Blechbox zu gelangen, in der Baugeräte gelagert waren. Der Dieb nahm ein Nivelliergerät im Wert von etwa 3000 Euro mit.

Türen und Fenster standen vermutlich offen

Von einer Baustelle in Langweid-Foret in der Fichtenstraße stahl ein weiterer Dieb entweder am Freitag oder am Samstag Maschinen im Wert von 1000 Euro. Beim Verlassen der Baustelle hatten die Arbeiter laut Polizei vermutlich Türen und Fenster des Rohbaus offen gelassen. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-810. (thia)

