Unbekannte bauen Aussichtsplattformen im Wald bei Dinkelscherben

Im Wald bei Dinkelscherben werden zwei Fichten gefällt und an anderen Bäumen Latten und Sprossen montiert. Die Polizei hat eine Vermutung, wer die Täter sein könnten.

Mehrere Bäume sind in der vergangenen Woche in einem Waldstück bei Dinkelscherben beschädigt worden. Der 55-jährige Besitzer hatte Anzeige erstattet, weil auf dem Grundstück im Bereich "Schweinsberg" zwei kleinere Fichten gefällt wurden. Zudem hatten die Unbekannten in luftiger Höhe Aussichtsplattformen gebaut.

Die Polizei vermutet, dass es Jugendliche waren, die im Wald bei Dinkelscherben gewerkelt haben

Nach Auskunft der Polizei wird vermutet, dass es Jugendliche waren, die an insgesamt fünf größeren Bäumen Latten und Sprossen montiert hatten, um von den Baumkronen aus, die Aussicht zu genießen. Vor Ort wurden eine rote Werkzeugkiste, Fischerdübel, ein Schlosser- und ein Zimmermannshammer sowie diverse Schrauben und Metallwinkel sichergestellt.

Genaue Hinweise auf die Täter und die Tatzeit liegen jedoch bislang noch nicht vor. Der Waldbesitzer geht von einem Schaden in Höhe von 400 Euro aus. (thia)