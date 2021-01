12:30 Uhr

Unbekannte versuchen in die Scheppacher Kapelle einzubrechen

Unbekannte haben versucht, in die Scheppacher Kapelle bei Gessertshausen einzubrechen.

Offenbar versuchen Unbekannte das Vorhängeschloss der Scheppacher Kapelle aufzubrechen. Doch sie scheitern. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Unbekannte haben offenbar versucht in die Scheppacher Kapelle einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, wurde das Vorhängeschloss der Kapelle beschädigt. Die Einbrecher scheiterten allerdings. Die Täter mussten ohne Beute ihr Vorhaben aufgeben, teilt die Polizei mit. In der Kapelle ist ein Opferstock aufgestellt. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Polizei sucht nach Zeugen für Einbruchsversuch in Scheppach

Als mögliche Tatzeit kommt der Zeitraum zwischen dem 23. und 30. Januar infrage. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0 entgegen. (kinp)

