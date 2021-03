vor 47 Min.

Unbekannte zerstören das Tipi-Zelt des Waldkindergartens in Welden

Ein Tipi-Zelt im Waldkindergarten ist am Wochenende von Unbekannten beschädigt worden.

Das Tipi-Zelt im Waldkindergarten in Welden ist beschädigt worden. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Unbekannte haben das Tipi-Zelt im Waldkindergarten in Welden zerstört. Laut Polizei schlugen die Täter am vergangenen Wochenende zu. Das Zelt steht in Verlängerung der Schwarzbrunnenstraße etwa zwei Kilometer tief im Wald. Die Außenhaut des Zeltes wurde eingeschnitten und von innen ein Brandloch verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf 150 Euro. (kinp)

Themen folgen