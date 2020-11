11:00 Uhr

Unbekannter demoliert geparktes Auto in Gablingen

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der ein Auto in Gablingen demoliert hat.

Ein Unbekannter wirft einen Erdbrocken auf die Motorhaube und zerkratzt die Seitenscheibe eines Autos in Gablingen. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Ein Auto massiv demoliert hat ein Unbekannter in Gablingen. Wie die Polizei mitteilt, stand der Wagen eines 43-Jährigen am Freitag gegen 18 Uhr im Theilweg in Gablingen.

Zu dieser Zeit warf ein Unbekannter einen Erdbrocken auf die Motorhaube, klemmte einen Stein zwischen die Tür und dem Türgriff der Fahrertür und zerkratzte eine Seitenscheibe. Der Schaden beläuft sich auf mindestens hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)

