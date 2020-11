vor 16 Min.

Unbekannter fährt in Adelsried gegen einen Blumenkübel

Einen Blumenkübel hat ein unbekannter Autofahfrer am Mittwoch in Adelsried beschädigt.

Der Autofahrer kümmert sich nicht um den Schaden und wird nun wegen Unfallflucht von der Polizei gesucht.

Passiert ist der Unfall laut Polizei im Zeitraum zwischen 7.30 und 17.30 Uhr in Adelsried am Grundberg. Der Autofahrer war laut Polizei vermutlich beim Rangieren gegen den Pflanzkübel gestoßen. Der Schaden wurde auf rund 50 Euro geschätzt. Der Verursacher hat sich bisher noch nicht gemeldet. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

