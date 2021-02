vor 48 Min.

Unbekannter schlägt in Gessertshausen Seitenscheibe eines Autos ein

In Gessertshausen schlug ein Unbekannter die Seitenscheibe eines Autos ein.

Es war im Freien vor einer Autolackiererei in Gessertshausen abgestellt. Das gab einem Unbekannten eine Gelegenheit, Schaden anzurichten.

Eine Sachbeschädigung an einem Auto in Gessertshausen im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17. und Freitag, 19. Februar, wurde der Polizei am Samstag gemeldet. Der unbekannte Täter schlug demnach bei einem im Freien vor einer Autolackiererei abgestellten Auto die Seitenscheibe ein. Der entstandene Sachschaden liegt laut Polizei bei circa 100 Euro. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 09291/18900. (lig)

