10:58 Uhr

Unbekannter stiehlt einer Bahnreisenden den Rucksack im Zug

Eine Frau steigt in Gessertshausen in den falschen Zug ein. Als sie ihren Irrtum bemerkt, begeht sie in der Eile einen fatalen Fehler.

Den Rucksack eines Fahrgasts hat ein Unbekannter am Dienstag bei Gessertshausen gestohlen. Die Besitzerin war um 7.50 Uhr am Bahnhof in einen Waggon gestiegen. Als sie bemerkte, dass sie im falschen Zug saß, stieg sie sofort wieder aus. Dabei ließ sie aber laut Polizei in der Eile ihren Rucksack am Platz zurück.

Trotz einer sofortigen Nachfrage über den Fahrdienstleiter war die Tasche nicht mehr zu finden. Der Wert des Rucksacks mit diversen Inhalt beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen, Telefon 08291/1890-0. (thia)

