vor 16 Min.

Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz in Diedorf

Auf dem Parkplatz eines Discounters ist ein blauer Skoda angefahren worden. Weil der Verursacher mutmaßlich flüchtete, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Unbekannter ist mit seinem Auto auf einem Discounter-Parkplatz in Diedorf gegen einen geparkten Wagen gekracht. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am Samstag zwischen 11 und 11.15 Uhr. Auf dem Parkplatz am Straßfeld ist ein blauer Skoda Scala angefahren worden. Der Schaden an der Beifahrertür liegt laut Polizei bei rund 600 Euro. Weil der Verursacher mutmaßlich flüchtete, sucht die Polizei Zusmarshausen nun nach Zeugen. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)

