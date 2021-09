Ustersbach

vor 17 Min.

Kindertagesstätte St. Fridolin kostet die Gemeinde Ustersbach mehr Geld

Die Kindertagesstätte St. Fridolin in Ustersbach kostet mehr Geld als geplant. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats klar.

Plus Die Kindertagesstätte St. Fridolin kostet die Gemeinde mehr Geld als im Haushalt eingeplant ist. Etwa 30.000 Euro fallen zusätzlich an. Das sorgt für Kritik.

Von Siegfried P. Rupprecht

Die Kindertageseinrichtung St. Fridolin in Ustersbach kommt die Gemeinde teurer zu stehen als gedacht. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats klar. Dabei ging es um die Jahresrechnung der Einrichtung und dem damit verbundenen Defizitanteil für die Kommune in Höhe von knapp 52.000 Euro. Im Haushaltsplan 2020 wurde der gemeindliche Anteil am Minus lediglich auf rund 22.000 Euro festgesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen