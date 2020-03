vor 19 Min.

Viele Großprojekte sind fortzuführen

an Michael Higl (CSU). Er will das Bestehende noch besser machen

1. Was sind die wichtigsten Vorhaben, die Sie nach Ihrer Wiederwahl vorantreiben wollen?

Wir haben zahlreiche Großprojekte begonnen oder in die Wege geleitet, diese gilt es fortzuführen und zu vollenden: zum Beispiel Kindergarten am Freibad bauen, Grundschule Meitingen vergrößern, Ortsmitte Erlingen aufwerten, Haus der Musik umsetzen, Infrastruktur (vor allem Wasser, Abwasser) erneuern, Breitband verbessern, Wohnungsbau mit unserer eigenen Wohnungsbau GmbH fortsetzen und den Bahnhof Meitingen neu gestalten. Nach der von Meitingen bezahlten Personen/Radunterführung ist nun die Bahn am Zug mit dem barrierefreien Zugang zu den Gleisen. Dann ist der Bahnhofsvorplatz an der Reihe mit Besserungen für Radfahrer und den ÖPNV.

2. Wenn Sie sich für Meitingen etwas wünschen könnten, was wäre das?

Ich wünsche mir, dass die Bürger gerne hier leben.

3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Seniorengerechte Wohnungen, verschiedene Stufen an Betreuung und Pflege, soziale Netzwerke, niederschwellige Hilfsangebote, Möglichkeiten der aktiven Beteiligung und Freizeitgestaltung – das alles ist wichtig. In allen diesen Bereichen haben wir bereits Angebote, zum Beispiel betreutes Wohnen, Pflegeheime, ambulante Angebote, Seniorenbüro. Auch deshalb verzeichnen wir einen hohen Zuzug an älteren Bürgern. Aber es gibt nichts, was nicht noch besser werden könnte. Daran arbeiten wir.

4. Was wollten Sie als Kind werden und was wurde aus Ihrem Traum?

Lokomotivführer – vielleicht liegt mir daher der Öffentliche Personennahverkehr so sehr am Herzen.

5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Gute Freunde beschreiben mich als vorausschauend, offen, tolerant, empathisch und ausgleichend. Das lasse ich mal so stehen. Ich selbst würde von mir sagen, dass ich mich ganz gut auf Menschen einlassen und mich schnell in neue Themen einarbeiten kann. Ich führe unterschiedliche Ansichten zusammen, um zu guten, umsetzbaren Ergebnissen zu gelangen.

6. Welcher ist Ihr Lieblingsplatz in Meitingen?

Der Trausaal: Ich bin gerne Standesbeamter für Eheschließungen.

7. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

In diesem Bereich bin ich eher zurückhaltend. Persönliche Gespräche sind mir wichtiger, um mit den Menschen direkt in Kontakt zu kommen.

Themen folgen