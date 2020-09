vor 26 Min.

Vier Lehrkräfte in Quarantäne

Lehrerin in Langweid wurde positiv auf Corona getestet

Beim Schulstart an der Grundschule in Langweid kam es zu Aufregung: „Eine prickelnde Situation“, kommentierte Schulamtsleiter Thomas Adleff die Lage. Eine Lehrerin wurde positiv auf Corona getestet. Sie unterrichtet die erste Klasse und befindet sich vorerst in Quarantäne.

In der Woche vor dem Schulstart hatte sie sich laut Schulamt mit ihren Kollegen, die ebenfalls Erstklässler betreuen sollten, getroffen, um den Unterricht zu planen. Die anderen drei Lehrer, die bei dem Treffen anwesend waren, seien nun ebenfalls in Quarantäne, bis sie einen negativen Test vorweisen können. Aber was bedeutet das für den Schulbetrieb?

Rektorin Gabriele Ott wollte mit Verweis auf den Datenschutz nicht viel zu der Situation sagen. Nur so viel: „Wir konnten den Regelbetrieb ohne Unterrichtsausfall aufrecht erhalten“.

Das kann auch Amtsleiter Adleff bestätigen. Die Langweider Erstklässler werden nach seinen Angaben vorerst von Lehrkräften aus dem Vertretungspool des Schulamts unterrichtet. Wenn es zu Unterrichtsausfall komme, werde es sich nur um einzelne Stunden handeln. Die Situation in den nächsten Wochen sei schwer abzuschätzen: „Wir passen uns gerade alle an neue Begebenheiten an“, sagt der Amtsleiter. Um auch das zu verhindern, will Adleff in der kommenden Woche Vorstellungsgespräche mit sogenannten „Teamlehrkräften“ führen. Es handelt sich dabei um befristet angestellte Lehrer, die nicht unbedingt eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung haben müssen. Dass Teamlehrkräfte zum Einsatz kommen ist nichts Ungewöhnliches. So werden zum Beispiel auch Schwangerschaftsvertretungen bewältigt.

Die infizierte Lehrerin in Langweid ist bisher die einzige positiv getestete Lehrkraft im Landkreis Augsburg. Adleff ist zuversichtlich, dass die vorübergehend verschärften Maßnahmen, wie die zweiwöchige Maskenpflicht im Unterricht, helfen können, die erste Zeit zu überbrücken, bis sich die Personaldecke an die erhöhten Anforderungen angepasst hat und die Neuinfektionen durch Reiserückkehrer abnehmen. Adleff hofft aber, dass die Maßnahmen nicht mehr lange benötigt werden, und die Schulen bald wieder zum Normalbetrieb zurückkehren. (söbe)

