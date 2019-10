18:00 Uhr

Wann eröffnet das Herzstück in Horgau?

Wann eröffnet das Herzstück in Horgau? Diese Frage führte zu einer heftigen Diskussion im Gemeinderat.

Im Gemeinderat gibt es eine heftige Diskussion zum geplanten Dorfladen. Einigen geht es nicht schnell genug.

Von Philipp Kinne

Wann eröffnet das Horgauer Herzstück? Diese Frage führte bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Horgau zu einer heftigen Diskussion. Bürgermeister Thomas Hafner wollte von Gemeinderätin und Initiatorin des Projekts Anja Dördelmann wissen, wann mit den Ausschreibungen zum Ausbau des neuen Dorfladens begonnen werden kann. Dördelmann erklärte, dass die Pläne fortgeschritten seien und sich die Verantwortlichen in den kommenden Wochen zu einem runden Tisch treffen wollen. Danach könnte mit der Ausschreibung begonnen werden. Das dauert einigen Gemeinderäten aber offenbar zu lange.

Ohnesorg: „Wir können nicht immer nur diskutieren“

Man hätte genug geplant und müsse nun endlich anfangen, erklärte Gemeinderat Johann Ohnesorg. „Wir können nicht immer nur diskutieren“. Die Menschen im Ort würden langsam ungeduldig und erkundigten sich immer wieder nach Fortschritten, so Ohnesorg. Auch Gemeinderätin Eva Schmid kritisierte, dass es an der Zeit sei mit dem Ausbau zu beginnen. Schmid: „Langsam reist der Geduldsfaden“. Schließlich investiere die Gemeinde Geld in das Projekt.

Kritik, die Anja Dördelmann nicht auf sich sitzen lassen wollte. Zu Verzögerungen habe in den vergangenen Monaten vor allem eine EU-Richtlinie geführt, nachdem eine teure Entlüftungsanlage eingebaut werden müsse. Nun habe man eine Lösung gefunden, welche letztlich auch der Gemeinde viel Geld spare. Dördelmann könne daher nicht nachvollziehen, weshalb es nun aus dem Gemeinderat zu solch heftiger Kritik komme. „Wir wollen jetzt loslaufen, aber vernünftig“, erklärte Dördelmann. Nun überstürzt zu handeln nutze nichts. Auch sie werde immer wieder von Bürgern angesprochen und sei es Leid diese vertrösten zu müssen. Wann das Herszstück in Horgau eröffnen wird ist noch unklar.

Themen folgen