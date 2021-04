Was weiß Wikipedia? Bonstetten wird zur beliebten Wohngegend

Plus Wikipedia scheint über alles Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt es Orte im Kreis Augsburg? Dieser Frage gehen wir in unserer Serie nach. Heute: Bonstetten.

Der Wikipedia-Eintrag zu Bonstetten erzählt von einem Wandel: "In der jüngeren Geschichte spiegelt sich vor allem der Übergang von der einst rein bäuerlichen Siedlung zur heutigen, bevorzugten Wohngemeinde mit Naherholungscharakter." Jahreszahlen stehen nicht dabei, aber der Ur-Bonstetter Anton Mayr weiß, was damit gemeint ist. In den Jahren nach dem Krieg habe Bonstetten nur etwa 500 Einwohner gehabt, jeder sei in der Landwirtschaft beschäftigt gewesen: "In Bonstetten waren 49 Bauern", sagt Mayr. Der 85-jährige ehemalige Land- und Forstwirt lebt seit seiner Geburt in der Gemeinde im westlichen Landkreis Augsburg.

Bürgermeister Huber, der von 1966 bis 1984 im Amt war, habe dann den Kapellenberg zu Bauland gemacht. Zuerst ziemlich chaotisch: "Da hat jeder gebaut, wie er will, da wurde vorher keine Straße gebaut und kein Kanal verlegt", sagt Mayr. Die Bevölkerungszahl schnellte nach oben. Während sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts relativ konstant um die 500 lag, verdreifachte sie sich zwischen 1970 und heute nahezu von 571 auf rund 1500 Einwohner. "Der Holzwinkel ist begehrt, man kann hier viel wandern", sagt Mayr und fügt mit einem Lächeln hinzu: "Und die Einheimischen waren auch irgendwie ertragbar."

St. Stephan in Bonstetten: Vom Holzbau zum Zelt und zur neuen Kirche

Schon viele Jahrhunderte vor dem Wandel von bäuerlicher Siedlung zum Naherholungsgebiet spielte die Pfarrkirche St. Stephan in Bonstetten eine große Rolle. Im eigenen Wikipedia-Eintrag des Gotteshauses steht, dass sich schon im elften Jahrhundert, vor der ersten urkundlichen Erwähnung Bonstettens, ein Sakralbau an der Stelle befunden habe, wo heute die Kirche steht. "Das war eine Holzkirche damals", erklärt Mayr. Der 85-Jährige hat eine andere entscheidende Phase in der Geschichte von St. Stephan sogar als Mitglied des Pfarrgemeinderats miterlebt: Den Abriss von Pfarrhof und Langhaus und den darauffolgenden Neubau in den frühen 1980er-Jahren. "Bloß der Chor vorne ist geblieben", erinnert er sich.

Dort wo in Bonstetten die Pfarrkirche St. Stephan steht, war fast tausend Jahre vor dem Neubau im Jahre 1980 schon eine Holzkirche. Foto: Axel Hechelmann (Archiv)

In der Bauzeit seien die Gottesdienste in einem Zelt abgehalten worden. Das kam bei den Bürgern gar nicht so schlecht an, wie vermutet werden könnte: "Die Zeltkirche war beliebt, weil die damals geheizt worden ist", sagt Mayr. Das war in St. Stephan vor dem Neubau nicht der Fall. Zum ersten Mal war Mayr in den 1930er-Jahren als kleiner Junge mit seinem Vater in seiner Heimatkirche – und seitdem fast jede Woche: "Ein Sonntag ohne Messe ist undenkbar. Das gehört einfach dazu bei uns", erklärt der ehemalige Landwirt.

Aus Angst vor Vertreibung: Bonstetter fingen in der Nacht an, Brot zu backen

Während des Zweiten Weltkriegs hatte die Kirche in Bonstetten noch eine andere Funktion: "Es gab immer wieder Alarm, wenn Tiefflieger kamen", erinnert sich Mayr. Schutzsuchende seien dann in die Kirche geströmt. Nur ein paar wenige, die am Hang wohnten, hätten behelfsmäßig versucht, sich eigene Bunker zu graben. Ein Glück für Bonstetten: Der örtliche Volkssturmführer habe sich geweigert, den anrückenden amerikanischen Panzern Baumstämme in den Weg zu rollen und so eventuell einen Angriff des Dorfes zu provozieren. Dann erreichten die Alliierten Truppen den Ort. "Da kam nachts um zwölf die Nachbarin und sagte, die Amerikaner kommen jetzt", erzählt der 85-Jährige. Viele hätten mitten in der Nacht begonnen, Brot zu backen, um Proviant zu haben, falls die Soldaten sie aus dem Dorf vertreiben würden.

Es kam anders: Die amerikanischen Truppen seien ein paar Wochen geblieben. Einige seien im Hof seiner Familie eingezogen, sagt Mayr. Dadurch musste er sich mit seinen Geschwistern und Eltern für wenige Tage zu sechst ein einziges Zimmer teilen. "Das Ganze ist dann lockerer geworden", erzählt er. Die Soldaten hätten etwa, zur Freude der Bonstetter Kinder, gelegentlich Kaugummi verschenkt.

In Bonstetten gibt es einen deutschen Meister

Neben den wichtigsten Stationen in der Geschichte eines Ortes listen Wikipedia-Einträge von Städten und Gemeinden oft deren berühmte Persönlichkeiten auf. Für Bonstetten gibt es keine solche Liste. Dabei ist die 1500-Einwohner-Gemeinde Heimat eines deutschen Fußballmeisters. Armin Veh gewann den Titel 2007 mit dem VfB Stuttgart. "Der hat hier gebaut", sagt Mayr, "er lebt bestimmt schon sechs oder sieben Jahre hier."

