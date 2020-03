vor 37 Min.

Wegen Corona: Circus Krone sagt Vorstellungen in Gersthofen ab

Alle weiteren Vorstellungen des Circus Krone in Gersthofen werden wegen des sich ausbreitenden Coronavirus abgesagt.

Von Sören Becker

Der Circus Krone hat wegen des Coronavirus seine weiteren Vorstellungen in Gersthofen abgesagt. Besucher die eine Karte gekauft haben sollen entschädigt werden. Laut Pressesprecherin Astrid Reuber wird es wahrscheinlich einen Gutschein zur Entschädigung geben.

