vor 23 Min.

Wein und Käse aus Frankreich

Freunde aus Cusset bewirten in Neusäß

In Neusäß zeigt sich die deutsch-französische Freundschaft auch vor Weihnachten: Es ist schon eine gute Tradition, dass die Partnerschaftsvereine aus Neusäß und Cusset Delegationen zu den jeweiligen Weihnachtsmärkten entsenden.

Neun Mitglieder des Comité de jumelage aus Cusset servierten am ersten Adventswochenende den Besuchern des Neusässer Weihnachtsmarkts ausgesuchte Delikatessen aus ihrer Heimat, der Auvergne. Alain Meunier, Präsident des Partnerschaftskomitees, stellte zufrieden fest, dass alle Spezialitäten, ob Wein aus Saint-Pourcin, Käse Cantal, Honig oder auch die verschiedenen Nussöle, Liebhaber gefunden hatten. Am zweiten Adventswochenende fand der Gegenbesuch statt. In Cusset boten die Neusässer Partner unter der Leitung ihrer Vorsitzenden, Petra Zillner, Sauerkraut und Bratwürste, Lebkuchen und Augsburger Bier an. Der Bürgermeister von Cusset persönlich stach das erste Fass Bier an und eröffnete damit den Weihnachtsmarkt.

Das Fazit: So schön es sei, dass alle mitgebrachten Waren verkauft werden konnten, war doch die Begegnung mit den französischen Freunden die wichtigste Erfahrung. Sowohl die Franzosen in Neusäß als auch die Deutschen in Cusset waren bei Quartiergebern kostenlos untergebracht und konnten an deren Leben teilnehmen. (AL)

Themen folgen