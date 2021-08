Autofahrer übersieht in Welden einen Rollerfahrer

Ein 70-Jähriger passt einen Moment nicht auf und stößt mit einem 63-jährigen Rollerfahrer zusammen. Dieser muss ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Einen Rollerfahrer hat ein 70-jähriger Autofahrer am Donnerstag in Welden übersehen. Durch den Sturz verletzte sich der Mann und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 70-Jährige war laut Polizei gegen 10.45 Uhr auf der Bahnhofstraße in Welden ortsauswärts unterwegs. Als er nach links in eine Tankstelle einbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 63-jährigen Rollerfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wurde auf 3000 Euro geschätzt. (thia)