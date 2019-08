06.08.2019

Wie läuft’s im Verkehr

Umfrage im Landkreis läuft

Die zweite Phase der Mobilitätserhebung im Landkreis Augsburg läuft. An ihr können sich noch bis zum 11. August alle Bürger des Landkreises beteiligen. Online können unter lkaugs-mobil.de Fragen zum eigenen Mobilitätsverhalten oder zur Bewertung des Radverkehrs, der Qualität der Gehwege oder zu allgemeinen Verbesserungsvorschlägen für die Verkehrsplanung beantwortet werden. Landrat Martin Sailer dazu: „Je höher die Beteiligung ist, desto authentischer sind die Ergebnisse.“

Die Befragung schließt sich dem ersten Teil der Mobilitätserhebung (bei ausgewählten Haushalten) im Landkreis an. Die Antworten werden wie bei der Haushaltsbefragung anonym ausgewertet. In dieser können die ausgewählten Haushalte ihre Fragebögen ebenfalls noch bis Mitte August zurückschicken. Die Daten werden durch das Fachbüro Planersocietät erhoben. Mit der bisherigen Beteiligung zeigen sich die Experten des Büros sehr zufrieden. So haben über 3700 Personen am ersten, repräsentativen Teil der Befragung teilgenommen. Auch am zweiten Teil haben sich bereits mehr als 200 Personen beteiligt. (AL)

