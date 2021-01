vor 20 Min.

Wie viele Bäume fallen für den Gersthofer Gymnasium-Neubau?

Plus Ein Neubau für das Paul-Klee-Gymnasium soll auf dem bisherigen Gersthofer Festplatz entstehen. Baumfällungen im Vorfeld der Arbeiten rufen Nachbarn auf den Plan.

Von Gerald Lindner

Mit veranschlagten Kosten von knapp 73 Millionen Euro ist der Neubau des Gersthofer Paul-Klee-Gymnasiums das größte Bauprojekt in der Geschichte des Landkreises Augsburg. Gebaut wird auf dem Festplatz ein dreistöckiges und dreigliedriges Schulgebäude mit einer Hauptnutzfläche von mehr als 8800 Quadratmetern, Tiefgarage und Dreifachturnhalle. Zum Vergleich: Damit hat die Schule mehr Fläche als alle 40 Geschäfte im Gersthofer Einkaufszentrum City-Center zusammen (8500 Quadratmeter).

In dieser Woche wurde nun am Parkplatz an der Ecke Schubertstraße/Tiefenbacherstrsaße eine Beschilderung angebracht: Der Parkplatz wird vom Samstag, 30. Januar, bis Sonntag, 28. Februar, gesperrt. Der Grund dafür sind Baumfällarbeiten. Eine Anwohnerin in der Schubertstraße ist sehr verärgert über die Maßnahme. Sie verweist auf den Bericht in der Ausgabe Augsburger Land vom 15. Januar "Landkreis hält an Schulbauten für mehr als 100 Millionen Euro fest". Dabei ist unter anderem ein Foto abgebildet, welches das Modell des neuen Gymnasiums mit dem angrenzenden Parkplatz Schubertstraße, Ecke Tiefenbacher Straße zeigt, auf dem der gewachsene Baumbestand erhalten dargestellt ist. Die Leserin betrachtet nun das Modell als eine "bewusste Irreführung und Lüge, sollte dieser Baumbestand gefällt werden". Sie kündigt massiven Widerstand gegen die Fällungen an.

Bäume befinden sich im Gersthofer Baufeld

Das Landratsamt als Bauherr erklärt auf Anfrage unserer Redaktion: "Die angekündigten Baumfällungen hängen mit dem im April 2021 geplanten Baubeginn zusammen und werden bis Ende Februar abgeschlossen sein." Sie seien notwendig, um mit der Baumaßnahme beginnen zu können, da sich die betreffenden Bäume im Baufeld befinden.

Mit veranschlagten Kosten von knapp 73 Millionen Euro ist der Neubau des Gersthofer Paul-Klee-Gymnasiums das größte Bauprojekt in der Geschichte des Landkreises Augsburg. Bild: Marcus Merk (Archivfoto)

"Ziel war es, in Abwägung mit allen anderen Planungsparametern möglichst viele Bäume zu erhalten und Fällungen nur im absolut notwendigen Umfang durchzuführen." In einigen Fällen lasse sich das aufgrund der Größe der Baugrube und der Lage des geplanten Gebäudes nicht vermeiden. "Insbesondere im Bereich der zukünftigen Dreifachsporthalle und des Allwetterplatzes im nördlichen und westlichen Grundstücksbereich sowie entlang der Schubertstraße im neuen Eingangsbereich müssen einige Bäume gefällt werden." Die betroffenen Bäume seien mit einem durchschnittlichen Stammumfang von 30 Zentimetern von mittlerer Größe. "Für die Baumfällarbeiten liegt die Genehmigung im Zuge der Baugenehmigung vor, und diese sind auch bereits im Bebauungsplan der Stadt Gersthofen so gekennzeichnet."

Neupflanzungen sind laut Landratsamt Augsburg geplant

Insgesamt müssen demzufolge circa 30 Bäume weichen, doch werden nach Abschluss der Bauarbeiten im Zuge der Gestaltung der Außenanlagen insgesamt circa 80 Bäume gemäß genehmigtem Freiflächengestaltungsplan neu gepflanzt. Bei der Pflanzung sind diese je circa vier bis fünf Meter hoch. "Bestehende Bäume werden mit Wurzel- und Stammschutz versehen", heißt es weiter.

Insgesamt entstehe ein durchgrüntes Schulgelände, das langfristig zu einer Verbesserung der ökologischen und klimatischen Situation im Umfeld beiträgt.

