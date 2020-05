16.05.2020

Wildblumen blühen am Stadtrand

Besondere Wiese auf einem halben Hektar zwischen Gersthofen und Augsburg soll Artenreichtum fördern

Ein halber Hektar für den Artenschutz: Auf rund 5000 Quadratmetern haben die Lechwerke (LEW) gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband (LPV) der Stadt Augsburg eine artenreiche Wildblumenwiese angesät.

Zum Einsatz kam gebietsheimisches Saatgut, das größtenteils aus dem Naturschutzgebiet „Stadtwald Augsburg“ stammt. Die Grünfläche an der Schönbachstraße zwischen Augsburg und Gersthofen gehört den Lechwerken und ist an einen Landwirt verpachtet. Sie wird nun ökologisch aufgewertet, der Landwirt kann die Wiese weiter nutzen.

„Viele Grünflächen im städtischen Bereich können bei entsprechender Gestaltung und Pflege optimale Lebensräume für Insekten darstellen“, sagt Nicolas Liebig, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands Augsburg. „Um ökologisch wertvolle Wiesen anzulegen, ist es entscheidend, dass ausschließlich lokales, sogenanntes autochthones Saatgut von artenreichen Flächen verwendet wird. Mit einem speziellen Gerät können wir diese Wiesensamen besonders schonend ernten und anschließend an anderer Stelle wieder ausbringen.“

Die neue Wiese ist Teil des Projekts „Insekten.Vielfalt.Augsburg“, mit dem der LPV die Insektenvielfalt im innerstädtischen Bereich fördern möchte. Dazu sucht der Verband regelmäßig Partner. „Für uns war schnell klar, dass wir bei diesem Projekt mitmachen“, sagt Karin Frank, Kommunalbetreuerin und Organisatorin des Arbeitskreises Artenschutz bei LEW. „Dieses Projekt ist eines von zahlreichen Artenschutzprojekten, die wir auf unseren eigenen Flächen umsetzen.“ Die Maßnahme an der Schönbachstraße kostet rund 9000 Euro und wird aus dem Förderfonds des Ökostromprodukts LEW Strom Aqua Natur finanziert. Hier investiert das Energieunternehmen pro abgeschlossenem Vertrag monatlich einen Euro in die Förderung regionaler Naturschutzprojekte, wie ökologische Maßnahmen an den Flüssen. (AL)

Themen folgen