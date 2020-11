vor 16 Min.

Zimmerbrand in Doppelhaus in Gessertshausen

Zu einem Zimmerbrand ist es am Montag in Gessertshausen gekommen.

In einem Doppelhaus in Gessertshausen bricht am Montagnachmittag ein Zimmerbrand aus. Verletzt wird niemand, doch der Sachschaden ist hoch.

Zu einem Zimmerbrand ist es am Montag gegen 13 Uhr in Gessertshausen gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, brach in einem Zimmer eines Doppelhauses in der Weidenäckerstraße ein Brand aus. Als Brandursache gilt die Selbstentzündung einer elektronischen Anlage, so die Polizei.

Schaden von rund 50.000 Euro durch Brand in Gessertshausen

Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Im Innenbereich des Hauses ist durch die Rauchentwicklung allerdings erheblicher Sachschaden entstanden. Die Polizei geht von einer Schadenshöhe von rund 50.000 Euro aus. Durch den Ruß seien auch die Außenwände des Gebäudes verschmutzt. (kinp)

