Minischwein Miracoli aus Zusmarshausen wird zum Fernsehstar

Plus Ein Schwein aus Zusmarshausen ist in der ARD-Serie "Sturm der Liebe" zu sehen. Wie der Dreh abgelaufen ist.

Seit einigen Monaten fährt Hunde- und Schweinetrainerin Mica Köppel-Haug fast jede Woche mit ihrem Minischwein Miracoli ans Set der ARD-Serie "Sturm der Liebe". Das kleine Schweinchen ist jetzt ein Filmstar. Dabei war mit der Schweinchendame eigentlich nur eine Szene geplant. Doch Miracoli überzeugte und wird noch öfter zu sehen sein. In der Serie spielt es unter dem Namen Chantal mit.