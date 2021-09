Zusmarshausen

Polizei unterbindet Drogenfahrt in Zusmarshausen

Unter Drogeneinfluss ist ein Autofahrer am Dienstag in Zusmarshausen in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten.

Unter Drogeneinfluss ist ein Autofahrer am Dienstag in Zusmarshausen in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Der 22-Jährige war um 21.05 Uhr auf der Staatsstraße 2027 in seinem BMW unterwegs. Die Beamten bemerkten bei der Kontrolle, dass der junge Mann ein drogenauffälliges Verhalten zeigt. Auf Nachfrage gab er laut Polizei schließlich zu, vor Kurzem Drogen konsumiert zu haben. Daher wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. (thia)

