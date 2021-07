Experte gibt Tipps: Darum sollten Obstbäume schon im Sommer geschnitten werden

Plus Bernhard Frey zeigt beim Obst- und Gartenbauverein Zusmarshausen den richtigen Schnitt von Obstbäumen und erklärt, warum im Sommer geschnitten werden sollte.

Obstbäume im Sommer schneiden? Das Thema des ersten Kurses, zu dem der Obst- und Gartenbauverein Zusmarshausen nach vielen Monaten Corona-Pause einlud, kam manch einem ziemlich seltsam vor. Werden Obstbäume nicht seit jeher im Winter geschnitten und im Sommer allenfalls Wassertriebe entfernt? Bernhard Frey, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Augsburg, erklärt, warum der Sommerschnitt im Obstanbau viele Vorteile hat.