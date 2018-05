vor 38 Min.

Zuwachs für Freie Wähler

Ex-Bayernpartei-Rat wechselt zur FW

Über personellen Zuwachs freut sich die Marktgemeinderatsfraktion der Freien Wähler (FW) in Meitingen. Wie Fraktionschef Fabian Mehring dem Bürgermeisteramt mitgeteilt hat, ist der parteilose Christoph Calta mit sofortiger Wirkung der FW-Fraktion beigetreten und einstimmig aufgenommen worden. Damit gehören neun der 24 Räte der FW an.

Bei den Kommunalwahlen 2014 war Calta noch mit einer eigenen Liste für die Bayernpartei angetreten und auf Anhieb in den Rat eingezogen. Bereits vor einigen Monaten verließ er die Bayernpartei, um sich nunmehr den FW anzuschließen. Dabei liegt dem gebürtigen Herbertshofener, der in Langenreichen verheiratet ist, die Initiative der FW für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und deren besonderes Augenmerk auf die Ortsteile der Großgemeinde am Herzen.

Für Calta, dessen Großvater bereits FW-Gemeinderat war und dessen Vater sich seit Jahrzehnten bei den Freien Lechtalwählern (FLW) engagiert, schließt sich damit auch ein familiärer Kreis, wovon er sich größere Gestaltungschancen erhofft: „Als Teil einer großen Fraktion kann man mehr bewegen als ein parteiloser Einzelkämpfer.“ Glücklich über den Zuwachs zeigt sich FW-Fraktionschef Mehring: „Mit Christoph Calta gewinnen wir einen heimatverbundenen Mitstreiter für eine bürgernahe Kommunalpolitik ohne Parteizwang.“ (AL)