vor 19 Min.

Zwei Autofahrer aus dem Augsburger Land überrollen Fußgänger

Die Frankfurter Mordkommission ermittelt gegen einen 20- und einen 21-jährigen Mann aus dem Landkreis Augsburg. Sie sollen in der Nacht auf Samstag im Bahnhofsviertel der hessischen Großstadt nach einem Streit einen Fußgänger mit ihrem Geländewagen überrollt und lebensgefährlich verletzt haben.

Plus Zwei junge Männer geraten mit einem Mann in Streit. Als dieser sie mit dem Handy filmt, steigen sie in ihre Geländewagen und fahren los. Die Mordkommission ermittelt.

Von Matthias Schalla

Die Frankfurter Mordkommission ermittelt gegen zwei Autofahrer aus dem Landkreis Augsburg. Es handelt sich um einen 20 und einen 21 Jahre alten Mann. Sie sollen in der Nacht auf Samstag im Bahnhofsviertel der hessischen Großstadt nach einem Streit einen Fußgänger mit ihren Geländewagen überrollt und lebensgefährlich verletzt haben. Ostermontag gab die Pressestelle des Präsidiums in Frankfurt auf Nachfrage unserer Redaktion weitere Details bekannt. Das 52-jährige Opfer war nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht auf Samstag um etwa 1 Uhr nachts mit den beiden Männern aus dem Augsburger Land in Streit geraten. Daraufhin habe der Passant angefangen, die jungen Leute mit seinem Handy zu filmen. Danach kam es zur Eskalation. Beide Geländewagen überrollten den Fußgänger in Frankfurt Die beiden Männer, jeder von ihnen war mit einem eigenen Geländewagen vor Ort, stiegen in ihre Autos und fuhren auf den Mann los. Ein Auto erfasste den 52-Jährigen. Ersten Ermittlungen zufolge haben daraufhin beide Wagen den am Boden liegenden Mann überrollt. Ohne sich um den lebensgefährlich verletzten Fußgänger zu kümmern, suchten sie danach das Weite. Der 20-Jährige konnte laut Polizei kurz darauf festgenommen worden. Der ein Jahr ältere Autofahrer stellte sich. Am Ostersonntag wurde der 21-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ sofort einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der 20-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Warum sich die beiden Männer aus dem Augsburger Land in Frankfurt aufgehalten hatten, war der Polizei noch nicht bekannt. Der Zustand des lebensgefährlich verletzten Opfers war am Ostermontag nach Auskunft der Pressestelle unverändert. Lesen Sie dazu auch: Auto rammt Fußgänger in US-Stadt San Diego - drei Tote

Nach Amokfahrt von Trier: Zwei Schwerstverletzte sind außer Lebensgefahr

Horror-Crash in Berlin: Tote, ein Verdächtiger

Themen folgen