00:32 Uhr

Zwei Teams sind wieder solo

Westendorf ist in der Favoritenrolle

In drei verschiedenen Ligen gehen die 19 A-Klassen-Teams aus dem Verbreitungsgebiet der AZ Augsburger Land in dieser Saison an den Start. Während in der A-Klasse Nordwest 13 Mannschaften aus dem nordwestlichen Landkreis zu Gange sind, sind es in der A-Klasse West nur deren fünf. Als Einzelkämpfer geht der Absteiger SV Gessertshausen in der A-Klasse Süd ins Rennen.

Mit zahlreichen Verstärkungen gilt der letztjährige Zweite VfL Westendorf, der in der Relegation gescheitert ist, als aussichtsreichster Aufstiegskandidat. Vom TSV Meitingen kamen Josef Sauler, Moritz Lichtenberger, Benjamin Sörgel und Paul Kinlinger, vom SV Erlingen Florian Sauler. Dazu Jakob Brzeski (JFG Lech-Schmutter) und Alexander Ost (SpVgg Langenneufnach). Ein Wörtchen mitreden wollen auch der SC Biberbach, der sich mit Julian Strauß (SV Erlingen) verstärkt hat, und der FC Langweid, der nach der Auflösung des SV Stettenhofen wieder alleine an den Start geht. Mit Kevin Albrecht, Philipp Welsch (ESV Augsburg), Christoph Werner, Detlef Jungwirth (reaktiviert) sind etliche Ehemalige zurückgekehrt. Dazu Dominik Hentschel (SV Thierhaupten), Fabian Hönl (TSV Rehling), Davor Krsco (NK Nrnjaki) sowie einige Nachwuchsspieler von der SG Meitingen.

Zum Auftakt trifft der FC Langweid gleich auf den TSV Herbertshofen, der nach dem Abstieg so schnell wie möglich wieder nach oben möchte. Der zweite Absteiger SV Erlingen muss sich unter dem neuen Trainer Stefan Wolf erst einmal konsolidieren.

Unbeschriebene Blätter sind die Aufsteiger SV Achsheim und SV Wörleschwang, der wieder solo antritt und nicht mehr mit dem TSV Zusmarshausen kooperiert. (oli)

