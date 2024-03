Adelsried

vor 16 Min.

Adelsried berät über die Zukunft von Schule und Kindergarten

Die Schule in Adelsried war unter anderem Thema im Gemeinderat.

Plus Der Pausenhof der Schule in Adelsried wird von einem Landschaftsarchitekten geplant. Ob der Kindergarten aufgestockt wird, soll in Kürze entschieden werden.

Von Michaela Krämer

Der Gemeinderat Adelsried hat sich in seiner Sitzung mit vielen Fragen rund um die Schule und den Kindergarten beschäftigt. So ging es unter anderem um weitere Klassenzimmer, um die Erweiterung des Kindergartens und um ein weiteres Mitglied im Schulverband.

Die Gemeinde hat nun einen weiteren Vertreter für den Schulverband bestimmt. Das war nötig geworden, nachdem seit Oktober 121 Schüler aus Adelsried die Grundschule besuchen. Zu den aktuellen Mitgliedern gehören Bürgermeister Sebastian Bernhard ( CSU), als Stellvertreter Bürgermeister Anton Gleich (CSU), Verbandsrat ist Zweiter Bürgermeister Ludwig Lenzgeiger (CSU), seine Vertretung ist Gemeinderatsmitglied Hannelore Zirch (FWG). Sie wird zur Verbandsrätin, und Gemeindratsmitglied Martina Feyrsinger (Grüne) als ihre Stellvertreterin sowie Eva Straßer (FWG) als Stellvertreterin für Ludwig Lenzgeiger für den Schulverband Adelsried/Bonstetten bestellt und entsendet, so der einstimmig gefasste Beschluss in der Gemeinderatssitzung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen