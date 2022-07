Adelsrieder genießen den Sommerabend beim Bürgerfest

Zwei Jahre lang durften Feuerwehr und Hubertusschützen in Adelsried kein Bürgerfest machen. Umso größer war jetzt die Freude und der Anklang.

Im Jahr 2019 blieb das Fest aufgrund des großen Dorfjubiläums aus, in den Jahren 2020 und 2021 machte Corona den Veranstaltern einen Strich durch die Planungen. Umso größer war die Freude bei der Freiwilligen Feuerwehr Adelsried und dem Schützenverein Hubertus darüber, dass nun das Bürgerfest beim Schützenheim stattfinden konnte. Die Adelsrieder Bürger kamen zahlreich.

Daran, dass die Festwirte sich über regen Zustrom aus Adelsried und Kruichen freuen konnten, war gewiss die Umrahmung durch die Adelsrieder Musikanten unter Leitung von Dirigent Johannes Mimler beteiligt. Schließlich saß mit Sebastian Bernhard am Samstagabend sogar der Bürgermeister der Gemeinde am Schlagzeug. Dank einer Hüpfburg und des Kinderspritzens der Feuerwehr war den kleinen Gäste beste Unterhaltung garantiert. Der Weinstand stammte noch vom Dorfjubiläum aus dem Jahr 2019.

Abschiedsgeschenk der Vereine für Erna Stegherr-Haußmann

Mit der Heiligen Messe am Festplatz, die Pater Thomas zelebrierte und einem Frühschoppen mit der Vereinsverabschiedung der ehemaligen Bürgermeisterin war am Sonntag für Kurzweil gesorgt. Schützenvorsitzender Rainer Präßberger gab Erna Stegherr-Haußmann im Namen der Vereine einen Blumenstrauß und einen Gutschein für die Bregenzer Festspiele mit in den Ruhestand. Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, das Wochenende mit Musik der „Stubenattacke“ zu einem gemütlichen Abschluss zu bringen. Die beiden Vorsitzenden Michael Mudersbacher (Feuerwehr) und Rainer Präßberger (Hubertusschützen) zeigten sich mit dem Festverlauf zufrieden und gehen damit motiviert in die weitere Jahresplanung der Vereine. (AZ)