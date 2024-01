Adelsried

Beim Neujahrsempfang wird deutlich, was Adelsried lebenswert macht

Plus Mittlerweile leben rund 2700 Bürgerinnen und Bürger in der kleinen Gemeinde Adelsried. Bürgermeister Sebastian Bernhard gibt einen Ausblick auf anstehende Projekte.

Von Michaela Krämer

In einer Rückschau und einem Ausblick informierte Bürgermeister Sebastian Bernhard über das Geschehen in der Gemeinde. Mit Blick auf die aktuellen Krisen ging er in seiner Rede auf die vielen Herausforderungen ein, vor denen die Gesellschaft steht. Bernhard lobte das gesellschaftliche Leben im Ort und das gute Miteinander. Dass die kleine Gemeinde durchaus lebenswert ist, zeigen die mittlerweile 2700 Bürgerinnen und Bürger, die hier wohnen. Damit es so bleibt, muss weiterhin für eine gute Infrastruktur gesorgt werden.

Diese Projekte stehen in Adelsried 2024 an

So sind die Weichen für den Ausbau im Kindergarten sind bereits gestellt. Für die Schulhauserweiterung konnten Fördermittel gesichert werden, sodass aller Voraussicht nach im Herbst mit den baulichen Arbeiten begonnen werden kann. Die Sanierung von Straßen, Straßenbeleuchtung, Trinkwassereinrichtung und Abwasserleitungen sollen in diesem Jahr umgesetzt werden. Auch für die Feuerwehr wurden wichtige Investitionen in das Inventar bereitgestellt. Die Ansiedlung von neuem Gewerbe müsse weiter vorangetrieben werden, um die Gemeinde zukunftssicher aufzustellen. Hierzu seien bereits zahlreiche Anfragen für den Standort Adelsried eingegangen.

