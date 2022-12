Christkind gesucht: Wer hat die Jesusfigur aus Adelsried gestohlen?

Kurz vor dem Fest ist eine Puppe aus der lebensgroßen Krippe vor dem Rathaus verschwunden. Vom Dieb fehlt jede Spur. Doch es gibt auch eine gute Nachricht.

Das Christkind aus der Krippe vor dem Rathaus in Adelsried ist verschwunden – und das ausgerechnet so kurz vor Heiligabend. In der Gemeinde sorgt der ungewöhnliche Diebstahl zu Weihnachten für Aufregung. Bürgermeister Sebastian Bernhard startete über die sozialen Medien gleich einen Aufruf: "Jesuskind gesucht – vermisst seit dem 19. Dezember" ist in großen Lettern zu lesen. Doch bislang fehlt jede Spur von der Puppe, die auf Stroh gebettet vor dem Rathaus lag.

Ein "guter Hirte" sorgt für Ersatz in der Adelsrieder Krippe

Die gute Nachricht: Lange blieb die große Krippe nicht ohne ihre Hauptbesetzung. "Ein guter Hirte hat versucht, Weihnachten zu retten", sagt der Bürgermeister. Denn seit Kurzem liegt eine neue Puppe in der Krippe neben den lebensgroßen Figuren von Maria und Josef. Der "gute Hirte" will wohl sichergehen, dass das auch so bleibt. "Bitte liegen lassen!", steht auf einem Zettel, der neben dem Jesuskind im Stroh liegt. Wer dahintersteckt sei unklar, erzählt der Bürgermeister. Er könne sich beim besten Willen nicht vorstellen, weshalb jemand das Christkind aus der Krippe gestohlen hat. Viel Geld sei mit der Baby-Born-Puppe jedenfalls nicht zu holen. Bernhard: "Der ideelle Wert ist umso größer."

"Bitte liegen lassen" steht auf einem Zettel neben der neuen Jesusfigur. Ein "guter Hirte" hat sie gebracht, berichtet der Bürgermeister. Foto: Sebastian Bernhard

Denn das Jesuskind ist eine Leihgabe von Gemeinderätin Eva Straßer. Sie habe die Puppe erst für die Krippe extra gebraucht gekauft. "Ich fand die alte nicht besonders schön", sagt Straßer. Die Figur sei etwas in die Jahre kommen. In diesem Advent wurde die große Krippe erstmals seit der Pandemie wieder aufgestellt. Da sollte ein neues Jesuskind her. Anton Rittel, ebenfalls Gemeinderat, hat die Krippe etwas umgebaut und zusammen mit anderen Freiwilligen aus dem Ort zum Weihnachtsmarkt aufgestellt. "Vielleicht hat jemand noch schnell ein Weihnachtsgeschenk gebraucht", mutmaßt der Adelsrieder.

Kehrt die Puppe an Heiligabend in die Krippe zurück?

Seine Ratskollegin Eva Straßer hat da noch eine andere Theorie. Denn für einige ist so ein Jesuskind in der Krippe in der Zeit vor dem Heiligen Abend unvorstellbar. "Vielleicht nahm jemand die Puppe deshalb aus der Krippe und legt sie an Weihnachten wieder zurück", hofft Straßer. Auch sie habe die Vermisstensuche des Bürgermeisters geteilt. "Da kamen sogar Rückmeldungen von Freunden aus Berlin". Die Gemeinderätin kann wie der Bürgermeister über den ungewöhnlichen Diebstahl lachen. "Es wäre einfach schön, wenn der Dieb die Puppe zurückbringt", sagt Straßer.