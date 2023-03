Adelsried

In Adelsried entsteht ein Mehrgenerationenspielplatz für alle

Die Gemeinde Rohrenfels (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) hat bereits einen Mehrgenerationenspielplatz (Bild). In Adelsried soll es auch bald einen geben.

Plus Adelsried soll einen Spielplatz für mehrere Generationen im Baugebiet "Adelsried Nord" bekommen. Wie er aussehen könnte, wurde jetzt im Rat besprochen.

In Adelsried soll im Baugebiet "Adelsried Nord" an der Freifläche ein Mehrgenerationenspielplatz entstehen. Über die Gestaltung diskutierte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Die Idee, eine Pumptrack-Anlage anzulegen, wurde zuvor mit fünf zu neun Stimmen abgelehnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

