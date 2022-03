Lastwagen rutscht in Adelsried in Baugrube: Fahrer wird schwer verletzt

Ein 45-jähriger Lastwagenfahrer ist nach einem Unfall schwer verletzt. Sein Sattelzug rutschte in Adelsried in eine Baugrube.

Schwer verletzt musste ein 45-Jähriger am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Sattelzug rutschte in der Dillinger Straße Adelsried in eine Baugrube. Der Mann wollte laut Polizei Schotter in die Baugrube abschütten. Doch dabei vergaß er offenbar sein Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern - und der Sattelzug rutschte rückwärts in die Baugrube.

Lastwagenfahrer nach Betriebsunfall in Adelsried schwer verletzt

Der Fahrer, der sich noch im Führerhaus befand und das Missgeschick bemerkte, sprang aus dem hochstehenden Fahrerhaus, berichtet die Polizei. Er sei rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei zog er sich vermutlich mehrere Knochenbrüche, Prellungen und Stauchungen zu und kam schwer verletzt ins Krankenhaus nach Augsburg.

Der Lastwagen wurde mit einem Bagger wieder aus der Baugrube gehoben, teilt die Polizei mit. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit nicht beurteilt werden. Die Feuerwehr aus Adelsried war mit neun Einsatzkräften vor Ort um die Unfallstelle zu sichern. (kinp)