Von Autofahrer übersehen: 18-Jähriger bei Unfall in Adelsried verletzt

Mit einem Rettungswagen ist ein Kradfahrer am Dienstag nach dem Zusammenstoß mit einem Auto ins Krankenhaus gebracht worden.

Ein 18-jähriger Kradfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Adelsried verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 24-jähriger Autofahrer kurz nach 15.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Dillinger Straße ortsauswärts in Richtung Kruichen unterwegs, als er nach links in eine Hofeinfahrt einbiegen wollte. Dabei übersah er offenbar den 18-jährigen Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 18-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt. (AZ)