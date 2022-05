Wo in Adelsried neues Gewerbe entstehen soll

Plus Die Gemeinde Adelsried hofft, dass sich schon bald neue Firmen ansiedeln. Platz dafür soll in der Nähe der Autobahn entstehen. Wegen der neuen Umgehung verzögert sich das Projekt.

Am südlichen Ortsrand, unweit der Autobahn, entsteht ein neues Gewerbegiet. Einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss hat die Gemeinde Adelsried jetzt verabschiedet. Aus naturschutzrechtlicher Sicht steht dem Vorhaben nichts mehr im Weg, erklärte zweiter Bürgermeister Ludwig Lenzgeiger ( CSU). Wie geht es jetzt weiter?