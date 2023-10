Adelsried

17:56 Uhr

Zustand der Adelsrieder Kneippanlage sorgt für Kritik

Plus "Edelstahlpfanne" wird die Kneipp-Anlage am Anger von den Anwohnern genannt. Mit der Größe und dem allgemeinen Zustand sind einige gar nicht zufrieden. Hier wird sich bald einiges verändern.

Ums Geld ging es in der ersten Sitzung nach der Sommerpause im Adelsrieder Gemeinderat. Eine Toilettenanlage am Jugend- und Freizeitgelände am Sportplatz wurde zum Preis von 9800 Euro brutto angeschafft. Ebenso wurde in der nichtöffentlichen Sitzung vom Juli die Ingenieurleistung zur Kanalsanierung im Gemeindegebiet in Höhe von 82.000 Euro brutto vergeben. Für Asphaltsanierungen werden knapp 11.000 Euro brutto veranschlagt.

Bei der Bürgerfrageviertelstunde wies ein Bewohner darauf hin, dass ein Wegweiser zur Kneippanlage am Anger fehle. Die "Edelstahlpfanne", wie er sie nannte, sei außerdem stark verunreinigt. "Wir wissen nicht, woher die Segmente kommen", so Bürgermeister Sebastian Bernhard. Das Wasser wurde zur Untersuchung eingeschickt. Unabhängig davon sei dem Bürger das Becken zu klein. "Es ist von der Größe her angelehnt an das Becken der Stadt Neusäß. Größer hätten wir es nicht bauen können, sonst wäre es nicht förderfähig gewesen", argumentierte Bernhard.

