Affaltern

vor 17 Min.

Vorfreude in Affaltern auf ein großes Ereignis am Wochenende

In der Pfarrkirche St. Sebastian in Affaltern steht am Sonntag, 21. Januar, ein feierliches Ereignis an.

Plus Im kleinen Biberbacher Ortsteil Affaltern bekommt die umfassende Sanierung der Pfarrkirche jetzt noch das letzte I-Tüpfelchen. Zur Feier des Tages kommt hoher Besuch.

Auf ein großes Ereignis bereiten sich die Pfarrei St. Sebastian in Affaltern und die Bewohner des kleinen Ortes vor: In der katholischen Pfarrkirche wird die Umgestaltung des Altarraums und damit der Abschluss der Sanierung mit hohem Besuch gefeiert.

Bereits im Jahre 2008 wurde aus Anlass der Pfarreierhebung vor 250 Jahren die umfassende Renovierung der Pfarrkirche abgeschlossen. Am Sonntag, 21. Januar, werden noch ein neuer Altar und Ambo vom Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier in einem feierlichen Pontifikalgottesdienst gesegnet. Dem renommierten Münchner Bildhauer Prof. Dr. Josef-Alexander ist es gelungen, Altar und Ambo aus geschmiedeter und gegossener Bronze in einer hellen Legierung zu schaffen, die sich harmonisch in den Altarraum einfügen.

